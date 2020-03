Groot schuttersfeest in Limburg jaar later vanwege coronavirus

Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) gaat dit jaar niet door. Het evenement, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt en wordt gezien als het grootste feest van beide Limburgen (Belgisch en Nederlands), is vanwege het coronavirus naar 2021 verplaatst.

Het OLS wordt jaarlijks gehouden in de plaats die het evenement een jaar eerder won. Dit jaar zou OLS in de eerste week van juli in Meijel, in de buurt van Weert, zijn.

„De voorbereidingen en de opbouw van het OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Ook de deelnemers van het OLS kunnen niet hun gebruikelijke voorbereidingen doen. Daarnaast speelt de onzekerheid mee of 1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is van de genomen maatregelen”, stelt de organisatie.