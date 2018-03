Groot rechercheonderzoek na dood autosloper

De politie werkt met ongeveer twintig rechercheurs aan het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode (Noord-Brabant). Baum, een bekende van de politie, werd donderdagmiddag zwaargewond gevonden in zijn auto onder een natuurbrug in Schaijk en hij overleed kort na aankomst van hulpverleners. Of hij het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele milieu durft de politie nog niet te zeggen.

De politie probeert onder andere duidelijk te krijgen waarom de woonwagenbewoner woensdag is doodgeschoten in Schaijk. Om daar antwoord op te krijgen spreken rechercheurs met zijn familie, vrienden en kennissen en worden tien tips nagetrokken.

Baum werd in 2014 veroordeeld voor bedreiging van een wethouder vanwege een conflict over een standplaats op het woonwagenkamp in Nistelrode. Enkele maanden later vond de politie bij zijn autosloperij in Oss een vuurwapen en munitie.