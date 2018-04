Groot onderzoek naar werk De Hooch

De schildertechniek van de zeventiende-eeuwse Delftse meester Pieter de Hooch (1629-na 1684) wordt voor het eerst grondig onder de loep genomen. Aanleiding is de overzichtstentoonstelling ‘Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer’, die in de winter 2019/2020 wordt gehouden in Museum Prinsenhof in Delft.

Het onderzoek zelf heeft plaats in het Ateliergebouw van het Rijksmuseum in Amsterdam, maar wordt samen gedaan met het Prinsenhof. De onderzoekers gaan zich bezighouden met zes schilderijen van Pieter de Hooch uit de collectie van het Rijks, één uit een particuliere verzameling en één uit Boymans van Beuningen in Rotterdam. Het zijn bijvoorbeeld ‘Een gezelschap op de plaats achter een huis’ en ‘Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast’. De uitkomsten en conclusies worden gepresenteerd in de tentoonstelling en in de bijbehorende catalogus van het Prinsenhof.

In het Ateliergebouw combineren het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hun kennis en expertise op het gebied van materiaaltechnisch onderzoek, restauratie en conservering van cultureel erfgoed.

Het wordt volgend jaar de eerste overzichtstentoonstelling op eigen bodem voor Pieter de Hooch.