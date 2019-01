Groot onderzoek naar vervuild zand op Veluwe

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV neemt volgende week op 132 locaties in Barneveld en Voorthuizen grondmonsters om vast te stellen of het gebruikte bouwzand op die plekken is vervuild. Het zand, afkomstig van afvalverwerker Vink uit Barneveld, ligt onder wegen, maar is ook gebruikt in tuinen van nieuwbouwwoningen. Bij de keuring van het bouwzand zijn fouten gemaakt, waardoor er giftige stoffen als styreen en DDT in kunnen zitten.

Het gaat om een partij zand van ruim 9000 ton. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt in Barneveld, maar er is ook geleverd aan bouwers in onder meer Laren (NH), Almelo, Bilthoven en Leusden. Vink maakte eerder deze week op basis van een eigen ingenieursonderzoek bekend dat het gebruikte zand in Barneveld schoon is. De provincie Gelderland heeft de kwestie bij het Openbaar Ministerie neergelegd.