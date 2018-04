Groot onderzoek naar verdwijning Groninger

De politie is een groot onderzoek gestart naar de verdwijning van de 33-jarige Karel Haan (33) uit de provincie Groningen. De man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft wordt sinds maandagavond vermist toen hij niet verscheen op een afspraak in Hoogeveen. De afgelopen dagen verbleef hij in Odoornerveen (Drenthe).

Op grond van het eerste onderzoek houdt het rechercheteam met vrijheidsberoving. De auto van Haan is gevonden op de Mepperweg tussen Zweeloo en Gees. De politie heeft een foto van Haan verspreid.