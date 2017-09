Groot onderzoek naar oorsuizen

Het Groningse universiteitsziekenhuis UMCG gaat samen met zeven andere Europese kennisinstellingen een groot onderzoek doen naar oorsuizen (tinnitus). De onderzoekers hopen erachter te komen wat het vervelende geluid veroorzaakt en hoe het mogelijk behandeld kan worden. Voor het onderzoek worden vijftien promovendi opgeleid, maakte het UMCG bekend.

Mensen die last hebben van oorsuizen horen geluiden zoals een piep, zoemen, tikken, sissen of fluiten. De oorzaak van oorsuizen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat 30 procent van de mensen die er last van hebben, ook gehoorverlies krijgt. Naar schatting heeft 10 tot 15 procent van de bevolking last van het nare gesuis. Bij 1 tot 4 procent is de hinder ervan zeer ernstig.

Het project, dat vier jaar gaat duren, is een combinatie van onderzoek onder dieren en mensen. Andere deelnemers aan de studie, naast het UMCG, zijn onder meer de Franse overheidsdenktank CNRS, University of Nottingham, Charite Universit├Ątsmedizin Berlin en Cochlear Research and Development.

Voor sommige mensen is de marteling van het oorsuizen ondraaglijk. In de afgelopen jaren hebben om die reden meerdere mensen een einde aan hun leven gemaakt.