Groot onderzoek naar misbruik hardloopster in Rotterdam

Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam is het slachtoffer geworden van een ernstig zedenmisdrijf in het Zuiderpark in haar woonplaats. Dat gebeurde toen zei aan het hardlopen was. De politie meldde maandag dat ze twintig rechercheurs op de zaak heeft gezet.

Het slachtoffer was op maandag 7 september rond 17.30 uur aan het hardlopen toen zij door twee mannen gedwongen werd om naar de bosjes te lopen. Daar werd zij vastgehouden en slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf. De mannen gingen er daarna vandoor en lieten het slachtoffer achter.

Agenten vonden het slachtoffer, nabij de hoek van de Groene Kruisweg en Pendrechtseweg. Forensische onderzoekers hebben met een speurhond naar sporen gezocht. Ook zijn camerabeelden veiliggesteld.