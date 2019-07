Groot onderzoek naar dode Albanees in kanaal

De politie heeft een groot onderzoek in gang gezet naar de dood van een man die vrijdag is gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. Het gaat vermoedelijk om een 43-jarige man uit Albanië, meldde de politie zondag, die niet wil zeggen wat zijn naam is en wat de doodsoorzaak is. Het onderzoek is nog volop bezig, aldus een woordvoerster. Een voorbijganger zag vrijdagmiddag iets in het water drijven en schakelde de politie in.

Verschillende media, ook in Albanië, zijn er zeker van dat het gaat om de Albanees Festim Lato en dat hij is doodgeschoten. De politie kan hier niets over zeggen zolang het onderzoek nog niet is afgerond.

De media - die zich baseerden op bekenden van Lato - dachten dat zijn lichaam zaterdag was gevonden in Nijmegen, in de berm van de Nieuwe Ubbergseweg. Maar deze dode is vermoedelijk een man uit Polen, liet de politie in Nijmegen zondagavond weten. Ook in deze zaak wordt het onderzoek nog voortgezet. De politie ging bij de vondst meteen uit van een misdrijf, vanwege de omstandigheden waaronder het lichaam is gevonden.

De veertiger Lato zou al jarenlang in Nederland wonen en bekendstaan als de zelfbenoemde president van de regio Chameria, een niet-erkend republiekje tussen Albanië en Griekenland. Omdat hij zich sterk maakte voor de onafhankelijkheid van Chameria, stelden Albanese media dat het om een politieke moord ging.

Lato zou in Nederland vanuit zijn Gelderse woonplaats Afferden zaken hebben gedaan en grote schulden hebben gehad. Het kon volgens bronnen van regionale media ook om een afrekening gaan.