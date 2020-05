Groot onderzoek in Rotterdam naar recente schietincidenten

De politie is een groot onderzoek begonnen naar een reeks recente schietpartijen in het westen en oosten van de stad. Op 7 mei was het raak in de Potgieterstraat, waarna in amper een week tijd schoten werden afgevuurd op een winkel op de Mathenesserdijk, een pand in de Frtis Ruysstraat en woningen in de Van Galenstraat en Jagthuisstraat. Bij de schietincidenten vielen geen slachtoffers.

Het onderzoek richt zich op de vraag of er een verband is tussen de incidenten en wat de achtergrond is van de schietpartijen. Het zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) is op de zaak gezet. Zo’n team wordt ingezet voor zware, complexe recherchezaken.

„We maken ons zorgen over dit fenomeen en geven vol gas om te zorgen dat het stopt. We moeten vol aan de bak om de oplopende reeks schietincidenten te stoppen en de verantwoordelijken te pakken. Dat kunnen we niet alleen, alle hulp van het publiek is welkom. Er zijn vele manieren om met de politie in contact te komen en informatie te delen”, aldus eenheidschef Fred Westerbeke.

De recherche is de afgelopen dagen druk geweest met buurtonderzoeken, het spreken van getuigen en het bekijken van camerabeelden. Tips die vanuit de wijk of op andere manieren bij de politie binnenkomen worden allemaal nagetrokken.