Groot onderzoek in Noord-Nederland naar risicofactoren corona

Waarom wordt de ene persoon ernstig ziek van het coronavirus en heeft de ander slechts milde klachten? En welke erfelijke factoren en omgevingsfactoren spelen daar een rol in? Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMC) willen met gegevens van 135.000 mensen uit Noord-Nederland antwoorden vinden op dat soort vragen over het virus.

De wetenschappers sturen vanaf nu wekelijks een vragenlijst naar een grote groep mensen die al deelneemt aan bestaande onderzoeksprogramma’s. De ondervraagden leverden voor die onderzoeken veel gegevens, waaronder genetische informatie. Dat komt nu mogelijk van pas. Ze krijgen niet alleen vragen over hun fysieke gezondheid, maar ook over hun welzijn. Zo wordt bijgehouden of mensen somber of angstig zijn en hoe hun dagelijkse leven wordt geraakt door de pandemie.

„Met dit onderzoek willen we zien of er verschillen in het DNA te vinden zijn tussen mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus en mensen die milde symptomen hebben gehad”, legt hoogleraar genetica Lude Franke uit.

Met het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe het virus zich in Groningen, Friesland en Drenthe verspreidt. „Deze kennis kan helpen om in de toekomst bij andere infectieziekten nauwkeuriger te kunnen voorspellen wat er zal gebeuren.”