Groot onderhoud op A10 zorgt voor extra reistijd

De A10 Noord bij Amsterdam is van vrijdagavond tot maandagochtend 10 augustus dicht voor groot onderhoud. Het gaat om de buitenring van de snelweg tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein, richting Zaanstad en Coentunnel. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Oost, Zuid en West. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Ook alle tussenliggende aansluitingen (S114, S115, S116, S117 en afrit S118) op de buitenring zijn afgesloten. De binnenring van de A10 Noord, richting Utrecht en Amersfoort, blijft wel open voor verkeer. De werkzaamheden beginnen vrijdag rond 21.00 uur en duren tot maandag 10 augustus 05.00 uur.

In dezelfde periode zijn er werkzaamheden op de IJdoornlaan en de A8. Vanuit Landsmeer is daardoor zowel de oprit naar de A10 als de IJdoornlaan richting Amsterdam niet te bereiken. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Op de A8 wordt sinds 12 juli groot onderhoud uitgevoerd richting Amsterdam tussen de N246 en knooppunt Zaandam. Afrit 2 richting Zaandijk is daardoor tot 11 augustus nog gesloten.