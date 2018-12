Groot Nieuws Radio neemt afscheid van ether

Het christelijke radiostation Groot Nieuws Radio neemt na ruim elf jaar afscheid van de middengolf. Na 1 januari 2019 gaat het radiostation digitaal verder via DAB+.

Groot Nieuws Radio is het laatste landelijke radiostation dat uitzendt via de AM-band. De eigenaar van de zendmast in Zeewolde wil de zendlocatie ontmantelen.

Wilfred Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio: „We hebben de ontmanteling een aantal keer weten uit te stellen. Maar langer uitstellen was voor de eigenaar van de zendmast geen optie meer. Bovendien luisteren veel luisteraars al digitaal. In de afgelopen weken hebben we nog meer mensen geholpen met de overstap.”

De uitzending van de christelijke radiozender via de middengolf stopt op 1 januari om 01:00 uur.