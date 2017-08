Groot Nieuws Radio blijft voorlopig te horen via middengolffrequentie 1008 AM. Zendmasteigenaar Novec wilde per 31 augustus stoppen met het doorgeven van Groot Nieuws Radio. Na onderhandelingen is overeengekomen dat de omroep kan blijven uitzenden tot 1 maart 2018.

Directeur Wilfred Hardeman is blij met deze verlenging. „In het komende halfjaar wordt onderzocht of het mogelijk is om ook hierna uit te kunnen blijven zenden via deze mast.”