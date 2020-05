Groot gedeelte rijscholen start lessen weer op

Een groot gedeelte van de ruim 8000 rijscholen is maandag weer begonnen met rijlessen voor auto’s, vrachtwagens en motoren, volgens strikte voorschriften voor hygiëne en preventie.

De 40 grootste rijscholen in Nederland aangesloten bij de federatie, die honderden instructeurs in dienst hebben, zijn zelfs allemaal aan de slag gegaan. „Nog niet op volle kracht, we zitten in de opstartfase, maar we gaan weer beginnen”, zegt voorzitter Ruud Rutten van de Federatie Autorijschool Management (FAM). De FAM is een van de grote spelers in de rijschoolbranche, samen met BOVAG, LBKR en VRB.

Bij de laatste organisatie, de Vereniging Rijschool Belang met 530 aangesloten rijscholen, is het merendeel van de leden weer de weg opgegaan. „Ik durf dat niet in percentages aan te geven, maar ik heb de indruk dat het grootste gedeelte weer begonnen is met de lessen. Dat zeg ik op basis van leden die ik gesproken heb, Een kleiner gedeelte vindt het nog te vroeg en is terughoudend, blijkt uit enkele mails die we hebben gekregen of uit uitlatingen op sociale media”, zegt VRB-voorzitter Jos van Zuylen.

De rijschoolhouders moeten aan de regels voldoen die de branche in het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ heeft opgesteld. Leerlingen en hun huisgenoten moeten klachtenvrij zijn en dat moet voorafgaand aan elke les aan de hand van een checklist worden vastgesteld. In lesauto’s mogen slechts de instructeur en de leerling zitten. En tussen de wisseling van leerlingen moet ten minste 10 minuten zitten, een periode waarin de auto moet worden gedesinfecteerd en gelucht. Instructeurs en leerlingen mogen mondkapjes en handschoenen dragen, maar dat is niet verplicht.

Volgens FAM-voorzitter Rutten, zelf eigenaar van een rijschool in Venlo met 48 werknemers, is het niet eenvoudig om de hele keten bij de grote rijscholen in te richten op de coronamaatregelen. „Kijk naar de ontsmettingsmiddelen: die moeten niet te agressief zijn, anders zit je straks met lesauto’s met een wit interieur. Het is allemaal heel omslachtig en het uitvoeren van het protocol kost veel extra tijd, maar we zijn blij dat we tenminste weer wat verdienen. Want dit is hoe dan ook een verloren jaar.”

Zijn collega-voorzitter Van Zuylen, zelf rijschoolhouder in Oss, zegt eveneens blij te zijn dat de branche weer kan werken. „Ik denk dat het met het protocol veilig en verantwoord kan.”