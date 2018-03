Groot gebied getroffen door brand Helenaveen

Door de brand die donderdagavond is ontstaan in de Deurnese Peel bij Helenaveen is een gebied van vijftien hectare getroffen. De brandweer heeft dat vrijdagochtend gemeld.

De brand ontstond donderdagavond aan kant van de weg en omdat het moerasgebied slecht bereikbaar is, stond de brandweer machteloos. Het natuurgebied is, zoals dat heet, gecontroleerd afgebrand.

Het getroffen gebied ligt tussen wegen en water en uitbreiding ligt niet meer voor de hand. Het vuur smeult nog en boswachters waarschuwen als het vuur oplaait en dreigt over te slaan. De brandweer hoopt dat sneeuwval later op vrijdag de brand definitief dooft. Omwonenden kunnen tot die tijd last hebben van rook.

De exacte oorzaak is nog niet bekend maar de brandweer gaat uit van menselijke betrokkenheid, al dan niet met opzet.

Het was de tweede keer deze week dat er een grote brand was in de Deurnese Peel. Sinds dinsdagavond woedde er een brand in het natuurgebied die bijna twee dagen duurde.