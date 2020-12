Groot drugslab in Zeeland opgerold, Latijns-Amerikanen opgepakt

De politie heeft maandagavond in een loods in het Zeeuwse Westdorpe een groot laboratorium voor de productie van crystal meth ontdekt. In de loods aan de Kerkdreef zijn vijf verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 30, 39, 48, 53 en 56 jaar. Ze komen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico.

De vijf zijn voor verder onderzoek naar een cellencomplex gebracht. Zij worden dinsdag verhoord.

De politie kwam het drugslaboratorium op het spoor na een tip. Met behulp van een arrestatieteam werd rond middernacht een inval in de loods gedaan.