Groot drugslab in schuur Sint Willebrord

In het Brabantse dorp Sint Willebrord is een groot xtc-laboratorium ontdekt. Het lab is opgebouwd in een schuur tussen woonhuizen en werd aangetroffen tijdens een uitgebreide gezamenlijke controle waarbij zowel de regionale als de landelijke politie en de gemeente Rucphen, waar het dorp bij hoort, betrokken waren.

In het lab werd volgens de politie op grote schaal poeder voor xtc geproduceerd. Naast de spullen die daarvoor nodig zijn, ligt er ongeveer duizend liter aan chemicaliën. Een verdachte is opgepakt. Specialisten van de politie zijn opgeroepen om het laboratorium op te ruimen.