Groot drugslab in Montfoort opgerold

Politie en justitie hebben donderdag een dugslab in Montfoort opgerold waar crystal meth werd gemaakt. Het lab in de Utrechtse plaats was op dat moment in bedrijf. Twee mannen van 53 en 50 jaar werden aangehouden. Ook de 59-jarige eigenaar van het terrein is opgepakt. De mannen komen uit Zaandam, Hoorn en Montfoort. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

De professionele en omvangrijke productielocatie bevond zich in een zestal geschakelde zeecontainers die waren bedekt met een laag klei. De plek was zodanig afgeschermd dat deze op luchtfoto’s en vanaf de openbare weg niet te zien was.

De rechercheurs vonden naast ruim 4 kilo methamfetamine (kristallen), ook 96 liter methamfetamine-olie, diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugsafval. Twee voertuigen op het terrein zijn doorzocht en in beslag genomen.

De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten de verdachten veertien dagen langer vast te houden.