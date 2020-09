Groot deel onderwijspersoneel vreest coronabesmetting

Bijna 90 procent van het personeel in het voortgezet onderwijs maakt zich zorgen om besmet te raken met het coronavirus, of iemand anders op school te besmetten. Dat is een heel ander beeld dan bij de gedeeltelijke openstelling van het voortgezet onderwijs in juni, toen nog 50 procent bezorgd was. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een enquête.

In de enquête zegt driekwart van de leraren en ondersteuners (74 procent) dat het niet lukt om 1,5 meter bij leerlingen vandaan te blijven. Een kwart zegt dat het redelijk gaat en slechts 1 procent vindt dat het goed lukt. In het voortgezet speciaal onderwijs is afstand houden nog lastiger: bij 81 procent lukt dat niet, 19 procent zegt: redelijk.

In juni moesten leerlingen nog onderling 1,5 meter afstand houden, waardoor op veel scholen maar een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig was. „Nu de school weer wordt bevolkt door honderden en soms zelfs duizenden leerlingen, nemen de zorgen onder het personeel toe”, aldus de onderwijsbond.

Ruim 2500 medewerkers in het voortgezet en het speciaal voortgezet onderwijs in de regio’s noord en zuid vulden afgelopen week de vragenlijsten in. De scholen in die twee regio’s waren toen al open, regio midden is sinds deze week weer aan de slag.