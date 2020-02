‘Groot deel Nederlanders bouwt geen nabestaandenpensioen op’

Een voorgenomen versobering van de zogenoemde Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet), is vakbond CNV tegen het zere been. Volgens CNV redeneert het kabinet dat vrijwel iedereen zelf via het pensioenfonds een nabestaandenpensioen kan opbouwen. Maar dat onderzoek weerspreekt dat, aldus de bond.

Weduwen of weduwnaars die arbeidsongeschikt zijn, hun partner hebben verloren en kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Deze wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Uit onderzoek in opdracht van CNV onder 2400 werkenden weet slechts de helft zeker dat de partner een nabestaandenpensioen opbouwt. 26 procent zegt dat dit niet het geval is, 20 procent weet het niet. „‘Ons heil alleen in het private nabestaandenpensioen zoeken is daarom een verkeerde afslag die we zeker niet moeten maken”, aldus Patrick Fey, vicevoorzitter van het CNV.

Van de ondervraagden denkt 20 procent niet rond te kunnen komen als de partner overlijdt, 14 procent weet niet of hij/zij rond kan komen bij het overlijden van de partner.

Het aantal mensen dat een Anw ontvangt, is sinds 1996 gedaald van ruim 180.000 naar 28.000 in 2019.