Groot deel Belgische drugslabs bestierd vanuit Nederland

Een groot deel van de drugslabs in Belgisch Limburg wordt aangestuurd vanuit Nederland. Dat blijkt uit vrijdag verspreide informatie van het Belgische Parket in Hasselt.

Het aantal drugslabs dat in Belgisch Limburg ontdekt wordt, vertoont volgens een woordvoerder van het Parket in Hasselt „een ernstig stijgende lijn”. In 2019 werden er veertien labs ontdekt evenals 23 dumpingen van drugsafval. Dit jaar tot november zijn dat ook al veertien labs, evenals vijftien dumpingen en zeven opslagplaatsen van drugsafval en -chemicaliën. Volgens het Belgische Parket is dit vermoedelijk slechts 20 procent van het totale aantal, het topje van de ijsberg dus.

Vanwege de ligging bij Nederland zijn de problemen rond de synthetische drugsproductie in Belgisch Limburg „exponentieel hoger” dan in de rest van België. Zo’n 70 procent van de in België ontdekte laboratoria stond in Limburg, aldus het Belgische Openbaar Ministerie.

Steeds vaker produceren labs het extreem verslavende Crystal Meth. De criminaliteit rond de labs gaat gepaard met gewelddadige afrekeningen. De omvangrijke winsten worden geïnvesteerd in de legale economie en het gevaarlijke afval wordt steeds vaker roekeloos gedumpt in bodem en in riolering. Dat leidde tot zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor burgers en grote economische schade, evenals verontreiniging van natuur en milieu.

Het Parket in Limburg dringt aan op wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van deze criminele activiteiten. Zo wil het parket weten welke gezondheidsrisico’s in riolen gedumpt afval heeft dat in zuiveringsinstallaties terechtkomt, of via de bodem terechtkomt in landbouwgewassen.