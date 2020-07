Groot corona-onderzoek door Venloos ziekenhuis

Ruim 2400 medewerkers van ziekenhuis VieCuri in Venlo en Venray doen mee aan een onderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus. Het gaat volgens VieCuri om het meest uitgebreide onderzoek naar antistoffen onder ziekenhuismedewerkers in Nederland.

In het Belgische Genk deed ziekenhuis Oost-Limburg eerder een soortgelijk onderzoek, waarbij het bloed van meer dan 3000 medewerkers op antistoffen gecontroleerd werd. Daaruit bleek volgens de eerste resultaten dat de medewerkers nauwelijks meer besmet waren dan de rest van de bevolking. En zij die het virus hadden opgelopen, waren meestal thuis besmet.

VieCuri gaat het onderzoek op een soortgelijke manier opzetten, zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. „Hierdoor kunnen straks data vergeleken worden in wetenschappelijke onderzoeken”, aldus VieCuri. Medio augustus worden de eerste onderzoeksresultaten bekend.

Limburg en Noord-Brabant waren de grootste brandhaarden van het coronavirus in ons land. Ruim vierhonderd coronapatiënten werden de afgelopen maanden in VieCuri opgenomen. De medewerkers van het medisch centrum willen weten of ze besmet zijn (geweest) en antistoffen hebben opgebouwd. De deelnemers aan het onderzoek hebben daartoe een vragenlijst ingevuld en een bloedtest ondergaan.

VieCuri streeft ook naar een onderzoek op de lange termijn, of de aanwezigheid van antistoffen daadwerkelijk bescherming biedt bij een eventuele tweede golf. Voor zo’n onderzoek is geld nodig, en om die reden heeft VieCuri een Coronafonds opgericht. Het ziekenhuis werkt in het onderzoek samen met ziekenhuizen in binnen- en buitenland.