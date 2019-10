Groot bedrag voor vaasje van paar honderd euro

Een vaasje van Chinees porselein dat geschat werd op een waarde van tussen de 500 en 600 euro, ging op een veiling in Middelburg voor een veel groter bedrag onder de hamer. Uiteindelijk werd het voorwerp voor 170.000 euro afgehamerd. Het Zeeuws Veilinghuis spreekt dinsdag van „een grote verrassing”.

De koper van het groene (celadonkleurige) vaasje met een hoogte van 14 centimeter komt uit China. Onderop het voorwerp staat het zegelmerk van de Chinese keizer Yongzheng die tussen 1722 en 1735 regeerde. „Algemeen werd echter aangenomen dat het vaasje in de 20e eeuw is gemaakt”, laat het veilinghuis weten. Mogelijk denkt de koper daar anders over.

Het vaasje stond eerder tentoongesteld in het Museum Volkenkunde in Leiden.