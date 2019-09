Groningse ziekenhuismedewerkers in actie

Ziekenhuismedewerkers voeren vanaf woensdag opnieuw actie om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen geeft de aftrap met het draaien van zondagsdiensten op doordeweekse dagen. Dat betekent dat verschillende ziekenhuisafdelingen worden gesloten en geplande operaties niet doorgaan.

De spoedeisende hulp is wel gewoon open, ook de dagbehandelingen op de afdeling oncologie gaan door. Volgende week wordt er volgens FNV in twee andere ziekenhuizen actiegevoerd. Welke dit zijn wil de vakbond nog niet zeggen. Daarna volgen nog veertien andere ziekenhuizen de komende drie weken.

Voor de zomervakantie voerden al verscheidene ziekenhuizen actie voor een betere cao.

De cao-onderhandelingen liepen in juni vast. Zorgbonden eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, een extra toeslag op loon wanneer op korte termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om onder meer overuren te draaien. Ook willen de bonden afspraken over arbeids- en rusttijden en over behoud van medewerkers.