‘Groningse versterkingsaanpak loopt totaal niet’

Bijna 90 procent van de huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied denkt dat de versterkingsmaatregelen van woningen nog jaren moeten doorgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis, dat voor het vijfde jaar op rij onderzoek deed naar de Groningse stemming over het oplossen van gaswinningsschade aan hun woningen.

Duizenden woningen wachten nog op herstel en versterking. Ook weet de helft van alle ondervraagden nog steeds niet of het huis voor versterking in aanmerking komt. „De versterkingsaanpak loopt totaal niet”, zegt een huiseigenaar in het onderzoek.

Het vertrouwen van bewoners in de toekomst van het Groningse gasgebied blijft laag, maar neemt wel iets toe. Eind 2018 was nog bijna 80 procent (zeer) negatief gestemd over de toekomst van het Groningse aardgasgebied, een jaar later is dat 70 procent.