Groningse schades eindelijk in behandeling

Het schadeloket dat alle schadegevallen als gevolg van de gaswinning in Groningen in behandeling gaat nemen, gaat maandag open. De ongeveer 12.000 schadegevallen die al maanden op de plank liggen, worden vanaf nu verwerkt. Aan de meldingen is sinds 31 maart 2017 vrijwel niets gedaan. Ook nieuwe meldingen worden in behandeling genomen. Het loket wordt bemand door zo’n dertig medewerkers.

Het loket maakt deel uit van het nieuwe schadeprotocol dat op 31 januari is gepresenteerd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. In dat protocol is de NAM volledig buitenspel gezet. Tijdens een bezoek aan het loket, afgelopen donderdag, noemde Wiebes het „een fenomenale prestatie dat het loket al zo snel op poten is gezet”.

Het schadeloket wil de nieuwe en bestaande schadegevallen zo snel mogelijk in beeld krijgen, zodat een onafhankelijke commissie die snel kan beoordelen. Wiebes rekent erop dat het nieuwe loket een succes wordt. „Niemand denkt nu nog aan zijn portemonnee. Het gaat om een eerlijke en onafhankelijke beoordeling van de schade en de Groningers kunnen op allerlei manieren in bezwaar”, aldus de minister.