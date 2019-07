Groningse kliniek opnieuw op de vingers getikt

Als de Groningse kliniek van ggz-aanbieder Lentis niet snel de problemen rond de zorg verhelpt, moet ze wekelijks een boete van 5000 euro betalen. Dat maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) woensdag bekend.

De kliniek kreeg in juni al een waarschuwing van de inspectie omdat de kwaliteit en veiligheid van de zorg ondermaats zijn. Daar moest snel iets aan gedaan worden, maar de IGJ concludeert nu dat er nog steeds te veel risico’s bestaan binnen de kliniek.

Volgens de inspectie worden patiëntendossiers onvoldoende bijgehouden, waardoor het verloop van de behandeling niet goed te volgen is. Ook zijn er niet genoeg vaste behandelaren, zo blijkt uit de eerste aanwijzing. Lentis heeft volgens de IGJ al stappen in de goede richting gezet, maar er is nog niet volledig aan de eisen voldaan.

Als Lentis zijn zaken niet snel op orde heeft, moet de organisatie wekelijks een bedrag van 5000 euro betalen. Het maximumbedrag kan oplopen tot 20.000 euro.