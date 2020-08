Groningse introductieweek kan gewoon doorgaan

De algemene introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen, de KEI-week, kan gewoon doorgaan met het sterk aangepaste programma dat in de afgelopen weken is samengesteld. Over hoe de kennismakingsweken van de afzonderlijke studentenverenigingen eruit komen te zien, is nog geen uitsluitsel.

Dat bleek vrijdagmiddag na een overleg tussen de gemeente Groningen, het bestuur van de KEI-week, de grootste studentenverenigingen en de Groningse onderwijsinstellingen.

De KEI-week had al een sterk aangepast ‘coronaproof’ programma, dat was goedgekeurd door de gemeente. „Na de persconferentie van het kabinet op donderdagavond hebben we gekeken of dat licht nog steeds op groen staat”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

De meeste programmaonderdelen tijdens de KEI-week zijn vanwege de coronamaatregelen online. Zo zijn er digitale workshops en lezingen en kunnen nieuwe studenten via video’s binnen kijken bij studentenverenigingen. Wel staan er een fysieke informatiemarkt, een KEI-route langs Groningse hotspots en een inhouse tour bij studentenverenigingen op het programma. „Die onderdelen kunnen in principe gewoon doorgaan”, aldus de woordvoerder.

Na de KEI-week organiseren de studentenverenigingen vaak een introductie met daarbij in sommige gevallen de ontgroening van nieuwe leden. Het kabinet liet donderdag weten dat die ontgroeningen worden verboden. Het is nog niet duidelijk of de Groningse verenigingen losse onderdelen van het programma wel door kunnen laten gaan.

„De Veiligheidsregio Groningen moet nog een brief van de minister krijgen, waarin de nieuwe maatregelen van donderdag precies worden beschreven. Die wordt vertaald in de noodverordening. Pas dan kunnen we iets zeggen over de gevolgen voor verenigingsactiviteiten”, aldus de woordvoerder.