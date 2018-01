Groningse gedeputeerde: grote drempel over

Volgens de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar zijn de partijen met de komst van het nieuwe schadeloket een grote drempel overgegaan. Het verruimen van de begrenzing van het bevingsgebied en de makkelijkere bewijsvoering „dragen bij aan een beter gevoel van rechtvaardigheid”, stelt hij. „Ik hoop dat dit een voorbode is van hoe we de versterking gaan vormgeven. Dan kunnen de mensen hun leven weer leiden. Zo ver zijn we nog lang niet, maar dit is een goede stap.”

Burgemeester Anno Hiemstra van Appingedam is blij dat ook de maatschappelijke organisaties achter het nieuwe protocol staan. „We moeten nu wel zorgen dat het gaat werken. Ook moeten we nu de versterkingsoperatie oppakken. Deze aanpak was in goede harmonie. Houden we dat vol, dan ontstaat er in Groningen een echt toekomstperspectief.”

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders houdt zich vooral bezig met de uitvoering. „We proberen dat allemaal voor 19 maart te regelen. Er komt ergens frictie en dat moeten we beheersen.” Dat beaamt minister Eric Wiebes. „Er zullen dingen zijn die beter kunnen, maar geef begrip aan de mensen die alles op alles zetten om dit goed te regelen.”