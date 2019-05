Groningse CdK: Pleidooi is gewenste steun

’’Het pleidooi van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de steun in de rug die Groningen zo nodig heeft.” Dat zegt René Paas, de Groningse commissaris van de Koning, in een reactie op het advies van het SodM om de schade-afhandeling en versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied als crisis aan te pakken.

Ook het advies om de gaswinning volgend jaar al te maximeren op 12 miljard kubieke meter gas wordt in Groningen met open armen ontvangen. “Hoe sneller, hoe beter is het altijd het credo geweest”, zegt Paas. “Voor een veilig Groningen zijn twee dingen op korte termijn noodzakelijk: een snellere afbouw van de gaswinning en een snellere versterking van de huizen. Het SodM legt precies de vinger op de zere plek.”

De Groningse commissaris van de Koning is er voorstander van om de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een sleutelrol te geven. “De NCG is nu nog vaak aan handen en voeten gebonden door allerlei bureaucratische rompslomp. Pas als de NCG zich daaraan kan ontworstelen, kan er snel en daadkrachtig geopereerd worden.”

Dat het SodM het woord ‘crisis’ in de mond neemt, zegt Paas niet zoveel. “Het is maar een woord. De Groningers hebben afgelopen jaren al zoveel gehoord dat woorden niet meer geruststellen.”