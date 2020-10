Gronings cellencomplex weer open na coronauitbraak

Het politiecellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen is vanaf maandag weer open, meldt de politie. Het complex ging anderhalve week geleden dicht, nadat vier medewerkers besmet bleken met het coronavirus. Ruim veertig van hun collega’s bij het Team Arrestantentaken moesten daardoor in quarantaine. Uiteindelijk bleken er negen besmet.

De tien verdachten die op het moment van de uitbraak daar in de cel zaten, zijn overgebracht naar Assen en Leeuwarden. Geen van hen had op dat moment symptomen die wezen op een besmetting met het coronavirus.

De bron van de besmetting bleek niet het cellencomplex, bleek uit bron- en contactonderzoek van de GGD. Wat de bron wel was, is niet bekendgemaakt.