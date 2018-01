Groningers wonen debat over gaswinning bij

Een club Groningers woont dinsdagavond het debat bij in de Tweede Kamer over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het zijn mensen die onder leiding van de Groninger Bodem Beweging (GBB) hun gezicht willen laten zien aan de politici. In de centrale hal van de Tweede Kamer zijn extra stoelen neergezet voor de belangstellenden.

„We zullen plaatsnemen op de publieke tribune en zullen ons keurig gedragen”, aldus Dick Kleijer van de GBB. Vrijdag is in Groningen zelf een fakkeltocht, dan willen de mensen zich laten horen.

Een woordvoerder van Schokkend Groningen, een andere actiegroep, zegt dat het niet veel zin heeft om naar Den Haag af te reizen. „We zien dat als bezigheidstherapie. De democratie gaat voor dit probleem niet op. Als we nog maar één procent hoop hadden op een oplossing, dan zouden we ons laten zien maar die hoop is weg”, aldus een woordvoerder. Kleijer van de GBB geeft zijn ‘collega’ daarin wel wat gelijk. „Als dit zo doorgaat dan wordt het moeilijk, daar hebben ze een punt, maar wij zijn verplicht dit te doen.”

Ombudsman Reinier van Zutphen heeft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen uitgesproken over de situatie. „Het is de hoogste tijd om de neerwaartse spiraal van het zwaar beschadigde vertrouwen in de overheid om te buigen en de Groningers weer zicht te geven op een toekomst in hun provincie”, stelt Van Zutphen. Hij wil dat schademeldingen onmiddellijk afgehandeld worden en schadevergoedingen uitgekeerd.

Vorige week maandag was er in de Groningse plaats Zeerijp, ten noorden van Loppersum, een aardbeving met een kracht van 3.4. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds 2012. daarna stoomden de schademeldingen aan huizen en andere gebouwen binnen bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Maandag stond het aantal meldingen al ruim over de 2900.

De gaswinning in Groningen is de afgelopen jaren al fors verlaagd, maar dat heeft geen einde aan de aardbevingen gemaakt. Momenteel wordt er nog 21,6 miljard kubieke meter per jaar gewonnen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat te verlagen tot 20 miljard kubieke meter, maar dat gaat velen niet ver genoeg, onder wie minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Die zei na de beving van vorige week dat de gaswinning in deze kabinetsperiode zo ver mogelijk moet worden teruggeschroefd, en dat hij zich daarbij niet per se wil houden aan wat in het regeerakkoord staat.

Het Groninger Gasberaad, een samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied, heeft overigens dinsdag aangegeven niet deel te zullen nemen aan het overleg over een nieuw schadeprotocol.