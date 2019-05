Groningers woedend op bezoekende ministers

Boze Groningers hebben donderdag woedend gereageerd op de ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De twee brachten een bezoek aan de Groningse plaats Westerwijtwerd, waar woensdagochtend een zware aardbeving was. Tijdens een perspraatje kregen beide bewindspersonen te maken met woedende reacties van omstanders. De emoties liepen hoog op.

Wiebes en Ollongren waren net in gesprek geweest met bewoners van het dorp. Wiebes sprak na afloop van "hele indringende gesprekken”. Volgens hem moet een huis een veilige plek zijn. "Eens temeer is duidelijk geworden dat het tempo in het oplossen van de problemen omhoog moet. Daarvoor moeten we onorthodoxe maatregelen gebruiken en ik zie ook mogelijkheden om het tempo op te schroeven.” Een deel van de menigte pruimde de woorden van Wiebes niet.

“Vertel toch niet steeds hetzelfde verhaal”, riep een omstander. Anderen voegden hem toe: “Je neus groeit”, “Wiebes, stap op” en “Schaam je rot”.

Een boer vertelde Ollongren dat hij jaren wacht op het afhandelen van schade aan zijn boerderij, die inmiddels 75.000 euro minder waard is geworden. "Ik raak ‘m aan de straatstenen niet meer kwijt.” Volgens Ollongren voltrekt zich in Groningen een crisis in slow motion. “Ja, de schadeafhandeling en de versterking gaan ook in slow motion”, aldus een bewoner.

De ministers bleven ongeveer een half uur in gesprek met bewoners. Volgens Ollongren toont de woede maar weer aan dat het in het bevingsgebied niet moet gaan om bureaucratie en plannen, maar om de mensen en het daadwerkelijk oplossen van schades en het versterken van huizen. “De regering heeft zich tot deze kabinetsperiode te weinig met de problemen bemoeid", aldus Wiebes.