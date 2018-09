Groningers stelliger over afbouw gaswinning

De negatieve emoties van Groningers over de gaswinning in hun provincie, zijn het afgelopen jaar verder toegenomen. Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ze de afgelopen vijf jaar steeds stelliger zijn geworden in hun mening dat de gaswinning snel moet worden afgebouwd. Wel is voor het eerst het vertrouwen van de burgers in de Rijksoverheid gelijk gebleven.

Onderzoekers van de universiteit peilen sinds 2013 de mening van bewoners over dit heikele onderwerp. De acceptatie, die vanaf de start al laag was, blijkt door de jaren heen nog verder afgenomen. Vooral de zorg om een toenemende kracht van de aardbevingen is breed aanwezig.

In vergelijking met de vorige fase van het onderzoek is het vertrouwen in alle betrokken partijen afgenomen, met uitzondering van de Rijksoverheid. Dat laatste komt vermoedelijk door het kabinetsbesluit om de gaskraan in 2030 volledig dicht te draaien.