Groningers staan stil bij zware aardbeving

Op 16 augustus 2012 werd het Groningse dorp Huizinge (gemeente Loppersum) getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,6. Het was de zwaarste beving ooit gemeten in Groningen. ‘Huizinge’ was het begin van de discussie over het oppompen van gas in Groningen.

De Groningers laten het eerste lustrum van ‘Huizinge’ niet onopgemerkt voorbij gaan. Gedupeerden en sympathisanten gaan woensdagavond met koffers en verhuisdozen in een stille tocht naar een eeuwenoude boerderij in het dorp. Het pand moest na de beving worden gestut. Ook luiden de kerkklokken in het dorp en daarbuiten. Volgens Milieudefensie hebben zo’n dertig kerken in de provincie toegezegd mee te doen met de actie.

De tocht wordt georganiseerd door de actiegroep Van Graan naar Banaan met steun van onder meer Milieudefensie.

De actie in Huizinge is een protest tegen „kaalslag en ruïnering” op het Groningse platteland. „Al bijna zestig panden zijn afgebroken, diverse huizen staan leeg en duizenden woningen moeten worden gesloopt of versterkt. De koffers en verhuisdozen staan symbool voor het gevoel van ontheemding dat veel Groningers hebben”, aldus de actiegroep.