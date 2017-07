Groningers en NAM lijnrecht tegenover Kamp

Boze Groningers, milieuorganisaties, overheden, bedrijven en andere gedupeerden vochten donderdag voor de Raad van State opnieuw tegen de gaswinning in Groningen. In 2015 deden ze dat ook al eens en inmiddels heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) de gaswinning teruggeschroefd naar 21,6 miljard kubieke meters per jaar, vanaf 1 oktober.

Maar dat gaat niet ver genoeg, vinden de tegenstanders. Veel mensen zijn ziek door de spanning, ergernis en voortdurende onzekerheid over de aardbevingen. Sommigen willen stopzetting van de gaswinning en anderen bepleiten 12 tot 15 miljard kuub.

Ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is tegen het besluit van de demissionair minister. Maar de NAM is juist tegen een extra beperking van 10 procent die Kamp onlangs aan de NAM heeft opgelegd. Vorig jaar nog had de minister een winning van maximaal 24 miljard kubieke meter bepaald. Door hier zo snel weer aan te tornen, is een onzekere situatie ontstaan, betoogde NAM-directeur Gerard Schotman.

Maar volgens de landsadvocaat heeft Kamp de extra begrenzing juist zorgvuldig voorbereid en is die gerechtvaardigd. Kamp besloot hiertoe na een relatief groot aantal lichte aardbevingen bij Loppersum. Op basis van een alarmeringssysteem kan hij ingrijpen als bepaalde grenswaarden worden bereikt die aardbevingsactiviteit aangeven. Kamp wachtte niet tot deze waarden echt waren bereikt maar greep meteen in, aldus de landsavocaat.

Gedupeerde Groningers vinden het veel te slap en hekelen ook dat Kamp het niveau van 21,6 miljard kuub meteen voor vijf jaar heeft ingesteld. Ze voelen zich achtergesteld door de overheid, die volgens hen meer uitgaat van economische belangen dan de veiligheid van Groningers. Volgens hen beroept de minister zich altijd op de leveringszekerheid van gas, maar is nooit onderzocht wat de echte behoefte is. Bovendien is er nog niets gedaan om de afhankelijkheid van Gronings gas te verminderen, in binnen- en buitenland.