Groninger Museum toont foto’s koninklijk gezin

Koning Willem-Alexander, koningin Màxima en hun drie dochters waren niet alleen in levende lijve te zien in Groningen, waar ze Koningsdag vierden, ook hun portrettenreeks trok vrijdag veel bekijks. In de entreehal van het Groninger Museum hangen vijf foto’s die Erwin Olaf in 2017 maakte.

„We hebben de foto’s in de hal gehangen zodat iedereen ze kan bekijken zonder een kaartje voor het museum te hoeven kopen”, zei een woordvoerster. „Een gebaar naar iedereen die deze Koningsdag naar onze binnenstad is gekomen.”

Het museum was voor het eerst open op Koningsdag. „Dat is ons goed bevallen. Er waren zo’n 350 betalende bezoekers. Op een normale vrijdag zijn dat er veel meer, maar we hadden vandaag nogal wat concurrentie”, zei ze lachend. „Ontzettend veel mensen kwamen even langs om de fotoserie in de hal te bekijken.” Het fotowerk van Olaf uit 2017 blijft nog drie weken in de museumhal hangen.

Vorige maand maakte Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis in Amsterdam opnieuw een portrettenreeks. Daar zitten ook informelere foto’s van het koninklijk gezin met de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane tussen. Ze verschenen afgelopen week in de media en zijn ook te zien op de website van het Koninklijk Huis.