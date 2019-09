Groninger Museum koopt Chihuly

Het Groninger Museum heeft een werk van de Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly verworven, Grand Stairwell Installation uit 2018. Chihuly, die internationaal de belangstelling trekt, had eerder een zeer goed bezochte expositie in het museum.

Speciaal daarvoor ontwierp Chihuly deze grote installatie al, voor het trappenhuis. De installatie bestaat uit zeventig rode, oranje en gele glazen vormen, de zogeheten Persians. Ze lijken op bloemen en bedekken de drie wanden van de 12 meter hoge trapzaal.

Dankzij de aankoop voor bijna een miljoen euro blijft het werk er nu voorgoed. Het museum kon het werk kopen dankzij verschillende fondsen. „Dit kunstwerk van gekleurd glas past prachtig bij het gebouw van het Groninger Museum. Het vernieuwt het ambacht van glasblazen, een artistiek én technisch hoogstandje”, verklaar Eelco van der Lingen, directeur van het deelnemende Mondriaan Fonds.

Chihuly’s werk is opgenomen in de collecties van meer dan 200 musea in de hele wereld.