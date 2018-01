Groninger bodem blijft bewegen

Het Groningse dorp Zeerijp (gemeente Loppersum) werd maandagmiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4. Het was de zwaarste beving in Groningen sinds 2012. De bevingen worden veroorzaakt door bodemdaling als gevolg van de gaswinning in dit deel van de provincie.

- Het Groninger gasveld werd in 1959 ontdekt. Tot 1 januari 2015 is in totaal 2115 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) aan het Groningenveld onttrokken. Begin dat jaar zat er nog 690 miljard Nm3 in de bodem.

- In 1976 bedroeg de gaswinning circa 88 miljard kubieke meter per jaar. Daarna daalde de hoeveelheid gestaag. In 2000 werd maar 21 miljard kubieke meter gewonnen waarna de NAM de productie weer opschroefde. Het kabinet heeft besloten jaarlijks niet meer dan 24 miljard Nm3 uit de bodem te halen.

- In het gaswinningsgebied in Noord-Oost Groningen wonen 150.000 mensen. Het gebied telt negen risicogemeenten: Appingedam, Bedum, Slochteren, Loppersum, Ten Boer, Winsum, Eemsmond, De Marne en Delfzijl. Ruim 15.000 huishoudens voelen er zich onveilig. Bijna 4000 huishoudens kampen met psychische problemen als gevolg van de aardbevingsproblematiek.

- De waarde van de huizen is door de bevingsproblematiek fors afgenomen. Het waardeverlies treft ruim 180.000 woningen en zou minimaal 954 miljoen euro bedragen.

- Het KNMI registreerde tot nu toe in totaal duizend aardbevingen in Noord-Nederland. De zwaarste bevingen tot nu toe hadden plaats in in 2012 in Huizinge (3.6) en in 2006 in Westeremden (3.5). De eerste aardbeving als gevolg van gaswinning was vlakbij Assen op 26 december 1986. Vijftien bevingen in Noord-Nederland waren sterker dan kracht 3.0.

- Sinds de beving van Huizinge zijn er ongeveer 80.000 schademeldingen gedaan. Het Centrum Veilig Wonen waar de meldingen binnenkomen, heeft meer dan 75.000 schademeldingen afgehandeld.