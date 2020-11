Groninger Bodem Beweging protesteert bij gerechtshof

De Groninger Bodem Beweging heeft dinsdag geprotesteerd voor de deur van het gerechtshof in Leeuwarden om het Openbaar Ministerie aan te sporen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te vervolgen.

Het betrof een ludieke actie. De actievoerders, gekleed in toga, droegen mondkapjes met daarop afbeeldingen van een dichte ritssluiting over de letters van het OM. Ook droegen ze borden met leuzen als ‘OM: stem voor Groningen’. Een van de actievoerders bevond zich in een boevenpak in een kooi, om de NAM achter tralies uit te beelden.

De actie was bij het gerechtshof in Leeuwarden, omdat het hof in 2017 het OM had bevolen een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de NAM. Dit omdat het bedrijf door bleef gaan met het winnen van gas, ondanks de aardbevingen en schade aan huizen. De Groninger Bodem Beweging deed al in 2015 namens twaalf gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM. „Wij zijn inmiddels meer dan vijf jaar verder en nog steeds weten we niet of de NAM wordt vervolgd”, zegt de belangenclub.

De advocaten van de Groninger Bodem Beweging beginnen op korte termijn een tweede beklagprocedure bij het hof. De SP heeft Kamervragen gesteld over de kwestie.