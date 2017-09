Een man van 61 uit Groningen is om het leven gekomen door brand in zijn huis. Toen agenten en hulpdiensten maandag bij de woning aan de Fongersplaats kwamen, was de brand uit en vonden ze het lichaam van de bewoner. Uit onderzoek blijkt dat hij is overleden door het inademen van rook. De politie zei dinsdag dan ook dat het een noodlottig ongeval was.