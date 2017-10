Groninger (19) vast voor neerschieten man

De politie heeft een negentienjarige Groninger opgepakt voor het neerschieten van een 21-jarige stadsgenoot. De verdachte zat bij treinstation Groningen Noord in een auto waar de politie naar op zoek was op basis van informatie die uit buurtonderzoek naar voren was gekomen.

Het slachtoffer werd zondagmorgen beschoten aan de Korreweg. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie sluit niet uit dat meer mensen betrokken waren bij het geweld en hoopt dat camerabeelden uit de buurt kunnen helpen bij het onderzoek. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.