Groninger (19) aangehouden na tonen wapens in programma

De politie heeft vrijdag een 19-jarige man uit Groningen aangehouden nadat zijn woning was doorzocht op aanwezigheid van wapens. Hij was vorige week samen met een groepje minderjarigen te zien in het televisieprogramma Danny op straat (NTR) waarin ze wapens toonden.

Bij de doorzoeking vonden de agenten een nepvuurwapen, messen, drugs en enkele maskers die de jongens mogelijk gebruikt hebben in de uitzending. Afgelopen week vonden agenten ook al een nepvuurwapen in de woning van een minderjarige in Groningen. Hij was ook aanwezig bij de opnamen van de uitzending. Hiermee komt het totaal aantal doorzoekingen op vijf en is de identiteit van alle jongeren die in de uitzending te zien waren bij de politie bekend. Met de jongeren en hun ouders zullen gesprekken plaatsvinden waarbij ook hulpverleners zijn.

De politie startte na de uitzending een onderzoek naar het wapenbezit. Eén van de minderjarigen die in de uitzending te zien was, werd al voor de uitzending aangehouden voor het overtreden van schorsende voorwaarden. Hij was namelijk onder voorwaarden in vrijheid, in afwachting van een rechtszaak. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident eerder dit jaar.