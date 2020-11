Groningen krijgt ruim 1,5 miljard extra voor bevingsschade

Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om de gevolgen van aardbevingsschade aan te pakken. Het geld is bedoeld als genoegdoening en voor maatregelen waarmee woningen in het bevingsgebied versterkt en verduurzaamd kunnen worden, hebben de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag in Groningen gezegd.

Het uitgangspunt achter het met de regionale bestuurders bereikte akkoord is dat „huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als die in de rest van het land.” Nu de gaskraan begin 2022 dichtgaat, hoeven er waarschijnlijk minder huizen versterkt te worden omdat er naar verwachting minder aardbevingen zullen zijn. Maar versterking van 26.000 huizen is nog steeds nodig, terwijl er met het geld meteen geïnvesteerd kan worden in de toekomst, aldus Wiebes vrijdag. Het kabinet gaat nog dit jaar nadere afspraken maken over de toekomst van Groningen.

De ruim 1,5 miljard euro is onderverdeeld in verschillende potjes. Huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben, kunnen ervoor kiezen om dat gewoon te laten uitvoeren. Dan krijgen ze geld voor verduurzaming. Ze kunnen ook een nieuwe beoordeling laten maken, op grond van nieuwste inzichten. Daarvoor is 30.000 euro per eigenaar beschikbaar, waarvan 17.000 euro besteed moet worden aan verbeteren en verduurzamen van de woning. Mensen die nog wachten op een inspectie of advies krijgen die 17.000 euro ook.

Huizenbezitters die wel in het bevingsgebied wonen, maar van wie het huis niet versterkt hoeft te worden, kunnen ook geld krijgen om hun huis te verbeteren. Hiervoor is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar. Datzelfde bedrag is gereserveerd om de ongelijkheid in bepaalde gebieden recht te trekken. Er zijn nu dorpen, wijken en straten waar het ene huis wel versterkt gaat worden en dat van de buurman niet. Dat zorgt voor veel gedoe en daar wordt nu een einde aan gemaakt, tot tevredenheid van gemeentebesturen.

Het Rijk trekt ook geld uit om de openbare ruimte opnieuw in te richten nadat het sloopwerk klaar is. Er zijn tevens potjes voor hulp aan schrijnende gevallen, voor onvoorziene situaties en voor mensen met sociaal-emotionele problemen. Alle betrokken Groningers krijgen voor komende zomer een brief met informatie over hun individuele situatie. Huurders krijgen zo’n brief via de corporatie.