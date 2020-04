Groningen huurt extra boot voor opvang asielzoekers

De gemeente Groningen huurt een tweede boot waar asielzoekers tijdelijk onderdak krijgen. Het vaartuig komt naast de boot die er nu al ligt bij de Berlagebrug in het Eemskanaal. Het is een aanvullende maatregel om de risico’s van besmetting met het coronavirus te beperken.

Groningen, dat zo’n 200 uitgeprocedeerde asielzoekers opvangt, kan op de twee beschikbare locaties niet aan de richtlijnen van het RIVM voldoen. Op dit moment verblijven veel bewoners met z’n tweeën op een eenpersoonskamer, waardoor de veilige afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.

„Volgens deskundigen bestaat het risico dat bij één besmetting een snelle verspreiding onder de bewoners plaatsvindt. Gezien de kwetsbare doelgroep zou dat volgens medici vrijwel zeker tot slachtoffers leiden”, zegt wethouder Glimina Chakor.

Om de opvang volgens de richtlijnen in te richten zijn er minimaal vijftig extra kamers nodig. Vandaar de komst van de opvangboten in het Eemskanaal. De tweede boot wordt in eerste instantie voor drie maanden gehuurd. De kosten bedragen ruim 370.000 euro.