Groningen heeft nieuw bestuur

De gemeente Groningen heeft een nieuwe coalitie. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie gaan de komende jaren samen besturen. Woensdag presenteren de partijen de inhoud van hun akkoord en de namen van de wethouders.

Het college is gevormd door Mattias Gijsbertsen van GroenLinks. Hij was de afgelopen jaren al wethouder in Groningen. De leider van D66 in Groningen is wethouder Paul de Rook, die getrouwd is met CDA-Kamerlid Anne Kuik.

Groningen koos op 21 november een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks was de grote winnaar van de verkiezingen. D66 verloor veel. GroenLinks, D66, VVD en PvdA bestuurden Groningen de afgelopen jaren.

De nieuwe gemeente Groningen is op 1 januari ontstaan door een fusie van de stad Groningen met de buurgemeenten Haren en Ten Boer. Het nieuwe Groningen heeft circa 230.000 inwoners, ongeveer evenveel als Eindhoven, de vijfde stad van Nederland.