„Groningen grootste schande van Nederland”

Voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) Tjibbe Joustra noemt de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen "de grootste schande van Nederland". Joustra zei dat dinsdag op een symposium op de Universiteit Leiden ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, de eerste voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Joustra gebruikte onderzoek van de OVV naar de Groningse gaswinning als veelzeggend voorbeeld van de manier waarop met aanbevelingen wordt omgegaan en hoe ook adviezen van inspecties in een la kunnen verdwijnen. Hij sprak laatdunkend over het gebrek aan vooruitgang in deze zaak. „Alleen het aantal klachten ging vooruit.”

De nieuwe OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zei dinsdag dat de OVV zelf structureel gaat kijken naar wat er wordt gedaan met de aanbevelingen uit zijn onderzoeken.