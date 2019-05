Groningen getroffen door aardbeving

In de provincie Groningen heeft zich woensdagochtend een aardbeving voorgedaan. Deze werd gevoeld in de stad Groningen, maar ook op veel andere plekken. Het nog onbekend hoe zwaar de beving was, maar op social media melden veel mensen dat ze de beving hebben gevoeld. De beving deed zich voor rond 5.45 uur.

Een inwoner van de stad Groningen zegt woensdagochtend wakker te zijn geworden door de beving. "Ik voelde het huis bewegen. Dit heb ik niet vaak zo meegemaakt."

Op Twitter laten ook veel mensen weten de beving te hebben gevoeld. "Zooo, wakker geworden van een flinke aardbeving", zegt iemand in Groningen. Een ander meldt: "Hele bed trilde, iedereen wakker." "Dat was een zware", constateert een ander. Nog iemand zegt: "Hele huis schudt en kraakt..." Ook inwoners van onder meer Winsum, Bedum, Zeerijp eb Appingedam doen meldingen via twitter over de beving.

Op de redactie van RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van de aardbeving.