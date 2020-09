Grondwaterstand in zuiden en oosten daalt nog steeds

De grondwaterstand in het zuiden en oosten van het land daalt nog steeds, ondanks de regen van de afgelopen anderhalve week. Het heeft namelijk lang niet overal even hard geregend en daardoor is er nog steeds sprake van droogte. Gemiddeld over het hele land is het tekort aan neerslag wel verbeterd volgens de dinsdag verschenen droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Vooral in het stroomgebied van de Maas loopt de natuur grote schade op door de droogte. De waterstand van de Maas is zeer laag en er viel daar maar weinig regen. Doordat het waterpeil zo laag is, is het rivierwater flink opgewarmd, terwijl er ook weinig stroming is. Waterbeheerders voeren extra water aan naar de Limburgse en Brabantse kanalen vanuit de Zuid-Willemsvaart. Stuwen zijn afgedicht zodat er zo min mogelijk water weglekt en er wordt minder vaak geschut. De wachttijd voor de binnenvaart bij sluizen loopt daardoor op.

De lage waterstand in de grote rivieren zorgt ook voor verzilting in het westen van het land. Bij een hoge waterstand op zee kan het zeewater ver in het land komen als de rivieren weinig tegendruk geven. Met name in de Hollandse IJssel is het chloridegehalte toegenomen. De rivier krijgt extra zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zijn geen problemen met het drinkwater.

De waterbeheerders houden de watervraag en de verzilting de komende dagen nauwlettend in de gaten, omdat er ook niet veel regen in de stroomgebieden van Rijn en Maas wordt verwacht, aldus de LCW. Na 10 september lijkt het vaker en meer te gaan regenen.