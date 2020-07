Grondwaterstand herstelt zich voorzichtig na regen

De grondwaterstand herstelt zich voorzichtig na de hevige regenbuien van de afgelopen weken. In sommige delen van het land is de stand nu zelfs hoger dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar.

Maar in het midden en oosten van het land staat het grondwater nog laag tot zeer laag. Daar is ook nog steeds sprake van drooggevallen beken en sloten, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag.

Ondanks de vele regen behoort 2020 nog tot de 5 procent droogste jaren ooit. Dat komt door het extreem droge voorjaar. Het neerslagtekort staat op 185 millimeter. Dat is veel hoger dan gemiddeld, maar ondertussen een stuk onder het tekort in de recorddroge jaren 1976 en 2018.

In het westen van het land inspecteren de waterschappen nog regelmatig droogtegevoelige dijken op scheuren en schade. Dat maakt dergelijke dijken instabiel.

Volgens de LCW is de vraag naar drinkwater deze maand gezakt naar een normaal niveau. Voor de komende weken verwacht de LCW ook een gewone drinkwatervraag, passend bij gematigd zomerweer.